Homem de 34 anos morre após tentar roubar policial civil na linha 3-Vermelha nesta quarta-feira (25)

Rapaz teve óbito confirmado no local pelo SAMU

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde da última quarta-feira, 25 de outubro de 2023, por volta das 17h45, um homem de 34 anos morreu após uma tentativa de roubo a um policial civil entre as estações Anhangabaú e República na linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo.

O rapaz abordou o oficial e exigiu os pertences do mesmo, este então que se afastou.

Na sequência, o rapaz tentou apanhar a arma do policial, que acabou por puxar o equipamento e disparar contra o indivíduo.

O SAMU atendeu a ocorrência e confirmou o óbito no local.

Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública sobre o ocorrido:

“Um homem de 34 anos morreu após tentar roubar um policial civil, na tarde desta quarta-feira (25), por volta das 17h45, nas proximidades da estação Anhangabaú, República, região central da Capital. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, de 30 anos, foi abordado pelo homem que exigiu seus pertences. A vítima se afastou, mas o autor veio em sua direção com a intenção de tomar a sua arma. O agente interveio e atirou contra o suspeito. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O caso foi registrado como tentativa de roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP, que solicitou perícia ao local.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte