Estudantes que prestarem o Enem terão acesso a ônibus gratuito em Guarulhos (SP)

Para usufruir do benefício, candidatos precisarão apresentar comprovante de inscrição na prova e um documento com foto

PAULO REDA

Guarulhos disponibilizará linhas de ônibus municipais gratuitas para os estudantes que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. As linhas gratuitas circularão nos dias das provas, 5 e 12 de novembro, das 9h às 13h e das 16h30 às 22h. Para garantir o acesso livre ao transporte coletivo bastará ao candidato apresentar o comprovante de sua inscrição e um documento oficial com foto.

Denominada “Ônibus Livre Enem”, a estratégia foi desenvolvida pela Prefeitura de Guarulhos ao considerar as causas para abstenção nos dias de prova, que incluem a falta de dinheiro para o ônibus e dificuldades de locomoção dos estudantes, que muitas vezes realizam o exame em áreas afastadas de suas residências.

Um dos principais índices estudados para a criação do projeto foi a participação de jovens no Enem no município em 2021, ano de retomada das provas presenciais após a pandemia. Naquela edição, 53% dos estudantes guarulhenses que se candidataram ao exame pediram a isenção da taxa de inscrição, de R$ 85 na ocasião.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte