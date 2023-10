Obras de extensão do VLT na Baixada Santista têm início ainda no segundo semestre de 2023

Projeto prevê quatro novas estações na área continental do município, com custo total de R$ 524 milhões

PAULO REDA

O projeto de extensão do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) para a Área Continental de São Vicente, na Baixada Santista, deve ser iniciado ainda no segundo semestre de 2023. A licitação já foi concluída, com previsão de investimentos de R$ 524 milhões, e o contrato entre a Prefeitura e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que será a responsável pelos serviços, está prestes a ser assinado.

Estão programadas as entregas de quatro novas estações, que estarão localizadas na área continental, na Ponte Nova, Quarentenário, Rio Branco e no Terminal Samaritá. As intervenções envolverão a recuperação do trecho ferroviário da Ponte dos Barreiros, com a ampliação das estacas e entrega de uma nova ciclovia.

De acordo com a EMTU, a expansão do VLT até a área continental beneficiará cerca de 95 mil pessoas por dia. A previsão, segundo a empresa, é que as obras sejam entregues até abril de 20282028.

Mais recursos para a obra

No dia 18 de setembro de 2023, a EMTU já havia aprovado um aditivo de R$ 4,5 milhões para as obras de expansão do VLT em Santos. Também foram prorrogados por 16 meses os prazos de execução e vigência contratual, para 23 de agosto e 23 de novembro de 2023, respectivamente.

O acordo entre a prefeitura e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos envolve a prestação de serviços especializados de engenharia para apoio ao gerenciamento, supervisão, fiscalização das obras e gestão ambiental, além de prestação de serviços especializados de engenharia para apoio à análise e verificação de projeto executivo, supervisão, inspeção, auditoria, fiscalização e acompanhamento da implantação dos sistemas elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e rede aérea para implantação do trecho 2, da Avenida Conselheiro Nébias ao Valongo, em Santos.

