Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Timon (MA) garante operação do transporte coletivo após paralisação de empresa

Empresas podem fazer o cadastro emergencial de veículos para atender a população

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Após a empresa Timon City deixar a operação do transporte coletivo da cidade de mesmo nome no Maranhão, o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) garantiu que os ônibus irão cobrir a rota padrão já existente.

João Batista Pontes, o diretor do CIMU, comunicou que empresários e proprietários de ônibus realizaram o cadastro de veículos. “Já temos uma quantidade razoável de cadastrados. É necessária a autorização do CIMU para circularem transportando pessoas. Os veículos precisam ser vistoriados, devem garantir as gratuidades previstas na lei, e vão operar com a tarifa cheia de R$ 5,00, porque a meia passagem só é garantida com sistema de bilhetagem eletrônica”.

Estes coletivos cadastrados irão operar nas linhas padrões da cidade e seguirão a mesma grade horária. Os registros emergenciais seguem abertos para empresas, que podem ser feitos na sede do CIMU, localizado na Rua Rufino da Costa e Sousa, nº 477, bairro Parque Piauí, das 7h30 às 13h30.

Mais cedo, o Diário do Transporte informou que o encerramento da Timon City se deu por conta de dificuldades financeiras geradas por desequilíbrio econômico.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/26/timon-city-anuncia-fim-das-atividades-e-cimu-deve-contratar-vans-emergencialmente/

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte