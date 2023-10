Chuva forte e estacionamento irregular causam impactos em linhas do transporte coletivo de Petrópolis (RJ) nesta quinta-feira (26)

Há diversos itinerários desviados e suspensos

ARTHUR FERRARI

A forte chuva que atingiu o município de Petrópolis, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, impacta a operação do transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, a Rua Coronel Veiga ficou interditada aproximadamente 20 minutos e na Avenida Piabanha houve uma queda de árvore. Já em outras localidades o serviço de ônibus foi muito prejudicado pelo estacionamento irregular e obras viárias.

A chuva também resultou em impactos na operação dos ônibus da empresa Petro Ita, já que a Rua Coronel Veiga ficou fechada entre 8h15 e 8h35, a operadora desviou toda a frota pelo bairro Castelânea.

Ainda segundo a prefeitura, a empresa Cidade Real está enfrenta dificuldades para operar no Quitandinha e Bataillard. Desde às 10h a linha 180 – Quitandinha x Rodoviária Bingen está impossibilitada de atender o trecho de 1,7 quilômetro que abrange as ruas Estados Unidos, Getúlio Vargas e São Salvador, devido ao estacionamento irregular de veículos no entorno do Hotel Quitandinha.

Já o veículo da linha 134 – Bataillard não conseguem circular pela Rua F, em razão do estacionamento irregular de um caminhão na via. O coletivo desvia sua rota pela Rua Bataillard desde às 9h30.

Confira as alterações feitas pelas concessionárias do sistema nesta quinta-feira (26):

A Cidade Real alterou o itinerário da linha 119 – Kopke/Álvaro Lopes de Castro/Vila São José, após a queda de árvore próximo ao Duchas. O ônibus está operando, desde às 9h, via Montecaseros. Devido ao trânsito, as linhas que passam pelo Palácio de Cristal e Rua 13 de Maio estão sofrendo atrasos. Entre elas, estão a 106 – Bataillard, 119 – Kopke, 136 – João Balter e 170 – Terminal Itamarati x Rodoviária Bingen.

A Cidade das Hortênsias também foi impactada com o congestionamento nas imediações da Avenida Piabanha. A linha 519 – Vale do Carangola está apresentando atrasos de 50 minutos, enquanto as linhas 503 – Cidade Nova, 505 – Vila Manzini e 506 – Vicenzo Rivetti registram atrasos de 20 minutos. As linhas 516 – Roseiral, 526 – Modesto Guimarães e 529 – Débora Couto Sucupira restabeleceram os respectivos horários.

A Turp Transporte está com a operação prejudicada, desde às 10h40, por conta da queda da árvore. A linha 700 – Terminal Itaipava sofre atrasos de até 20 minutos na operação. Os passageiros podem acompanhar o deslocamento dos ônibus, em tempo real, pelo aplicativo Cittamobi, disponível também na versão Acessibilidade, para pessoas com deficiência visual.

A Cascatinha também está com impacto na operação. A linha 515 – Jardim Salvador está manobrando 422 metros antes do ponto final, na entrada do bairro, por conta da interdição da via, que está recebendo serviços de manutenção, desde às 9h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte