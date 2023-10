Apesar de interdição para obras do Metrô, coletivos do transporte público podem seguir trajeto normal na Avenida Paulista a partir desta quinta-feira (26)

Estimativa é de que serviços durem por 24 meses, afetando o tráfego de veículos entre as ruas Bela Cintra e Consolação

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 26 de outubro, a partir das 22h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá interditar duas faixas da Avenida Paulista entre as ruas Bela Cintra e Consolação.

Apesar do bloqueio, os espaços para a passagem de pedestres, ciclistas e transporte público (ônibus) não serão alterados no sentido Paraíso-Consolação. Apenas veículos particulares não poderão transitar no local, tendo como alternativa a Rua Bela Cintra.

A interferência viária ocorre para que haja o prosseguimento das obras do Metrô da construção do novo túnel de ligação entre as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela).

A previsão é de que as obras durem 24 meses.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte