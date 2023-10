Vídeo: Trem bate em ônibus que estava parado nos trilhos, em Fortaleza (CE)

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

MICHELLE SOUZA

Um vídeo flagrou o momento em que um trem bateu contra um ônibus da linha 120 – Vila do Mar/Náutico, em Fortaleza (CE), na tarde desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um motorista que estava parado no trânsito filmou o momento do acidente. Ele disse que o ônibus havia “dado o prego” [expressão para apresentar defeito] nos trilhos. Ele percebeu o exato momento da aproximação do trem, e decidiu fazer as imagens com o celular.

O acidente foi na linha que liga o Centro de Fortaleza com o Centro de Caucaia.

Por meio de nota, o Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Ceará) informou que está apurando o incidente.

“Há indícios preliminares de uma falha mecânica no veículo durante o trajeto. Com a falha, o motorista agiu prontamente, evacuando todos os passageiros do veículo”, afirmou o sindicato.

Já o metrô de Fortaleza, disse que o acidente causou um atraso de alguns minutos na operação da linha.

“É possível verificar que o trem está buzinando, que o braço das cancelas está baixo, indicando a aproximação do transporte sobre trilhos, e que os demais veículos estão corretamente posicionados aguardando a passagem do trem. O ônibus, no entanto, avança sobre a sinalização, e se posiciona muito próximo dos trilhos”, disse o Metrofor.

E a Etufor (Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza) ressaltou que vai apurar as causas do acidente.

” Vamos apurar as condições do acidente, solicitando as câmeras do veículo”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte.