Três homens são presos na tarde desta quarta-feira (25) por vandalismo na estação Curicica do sistema BRT, no Rio de Janeiro

Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), estavam em patrulhamento na calha quando foram acionados pelo Centro do Controle e Monitoramento da Mobi-Rio para verificar uma ocorrência de vandalismo e dano ao patrimônio na estação Curicica, localizada na Estrada dos Bandeirantes.

Ao chegarem ao local, constataram que três indivíduos tentaram entrar no ônibus com um carrinho de carga e, ao serem informados pelo motorista que não poderiam transportar aquele objeto, alegaram que não iriam sair do coletivo. O condutor explicou que não seguiria a viagem com aquela estrutura dentro do articulado. Em retaliação, antes de sair, um dos homens quebrou o vidro lateral da porta com uma barra de ferro. A equipe prendeu os envolvidos e a ocorrência foi encaminhada para 32ª DP, na Taquara.

