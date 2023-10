Trens urbanos do Rio de Janeiro não circulam entre as estações Gramacho e Saracuruna nesta quarta (25), após cabos do sistema serem furtados

Operação segue normal entre Gramacho e Central do Brasil; extensões Vila Inhomirim e Guapimirim funcionam com o programado

ARTHUR FERRARI

A circulação dos trens urbanos do Rio de Janeiro, operados pela SuperVia, é prejudicada desde às 11h desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, após o furto de cabos do sistema.

De acordo com a concessionária, as composições não operam entre as estações Gramacho e Saracuruna, mas seguem normalmente entre Gramacho e Central do Brasil.

As extensões Vila Inhomirim e Guapimirim seguem funcionando de acordo com os horários programados.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte