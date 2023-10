Trem de carga apresenta falha próximo a Estação Botujuru e prejudica operação da CPTM na tarde desta quarta (25)

Composições circulam em via única entre as estações Campo Limpo e Botujuru

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, por volta das 13h30, um trem de carga de 20 vagões com contêineres apresentou falha na região da Estação Botujuru, Linha 7-Rubi da CPTM, sentido Estação da Luz.

O veículo perdeu a tração em uma rampa e a concessionária enviou uma equipe de manutenção para auxiliar em seu deslocamento.

A locomotiva seguiu rebocada para o pátio em Jundiaí com velocidade restrita de 20km/h, liberando então a circulação na região.

Durante o atendimento do trem, a circulação de trens entre as estações Campo Limpo e Botujuru foi feita em via única, com restrição de velocidade nas proximidades e maior tempo de parada nas plataformas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte