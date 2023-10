Transporte coletivo de Itajaí (SC) passa por alterações em linhas e horários a partir desta quarta (25)

Objetivo é melhorar atendimento, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Itajaí (SC) anunciou que nove linhas e horários do transporte coletivo municipal passam por mudanças a partir desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, para adequação do atendimento aos passageiros.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma das principais alterações acotnece nos horários da linha T1b Santa Regina. A medida é necessária devido ao alto fluxo de passageiros em pontos de ônibus de Portal I e II. Com a mudança, o horário de saída dos veículos do bairro Santa Regina, no ponto em frente à Unidade Básica de Saúde, com destino ao Centro será mais cedo, a partir das 5h15.

No sentido contrário, do Centro para o bairro Santa Regina, a empresa concessionária do serviço irá disponibilizar um ônibus extra, às 18h13, com saída do Terminal Fazenda, com dois coletivos saindo no mesmo horário.

“Estamos avaliando todas as demandas que estão chegando até as nossas equipes. Esse é o início da implementação do novo sistema de transporte do município e, sempre que necessário, ajustes serão feitos nas linhas, horários e, se preciso, solicitaremos ônibus extras em determinados horários para atender à população”, afirma Rodrigo Lamim, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Itajaí.

Já na segunda-feira (30), a linha A2, que passa pela rua Estefano José Vanolli, será prolongada até a avenida Sete de Setembro e rua Silva, enquanto no bairro Espinheiros, a Linha C8 vai passar nas ruas José Gottardi e José Francisco Maestri. E na linha C3 – São Vicente / Bambuzal, serão incluídas as ruas São Francisco e Caçador.

Confira todas as linhas com alterações a partir desta quarta (25):

T1a / T1b – Ambas vão passar na rua Curt Hering, no bairro Barra do Rio, próximo à Balsa.

T1a – Troncal T. Fazenda / T. Cordeiros – ida: Terminal Fazenda, Rua Eduardo Gonçalves Dutra, Av. Sete de Setembro, Estação Sete de Setembro, Av. Sete de Setembro, Rua Cônego Tomaz Fontes, R. Silva, Av. Cel. Eugênio Muller, R. Blumenau, R. Curt Hering, Estação Barra do Rio, R. Exp. Aleixo Maba, Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, Rua Silvestro Moser, Rua Sebastião Romeu Soares, Terminal Cordeiros.

T1b – Troncal Schmithausen / Santa Regina – ida: Terminal Fazenda, R. Eduardo Gonçalves Dutra, Av. Sete de Setembro, Estação Sete de Setembro, Av. Sete de Setembro, R. Cônego Tomaz Fontes, R. Silva, Av. Cel. Eugênio Muller, R. Blumenau, R. Curt Hering, Estação Barra do Rio, R. Exp. Aleixo Maba, , Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, Rua Silvestro Moser, Rua Sebastião Romeu Soares, Terminal Cordeiros, Rua Romualdo Manoel Fagundes, Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, Rod. Jorge Lacerda, Estação Portal II, Rod. Jorge Lacerda, Av. Paulo Cantídio da Silva, R. Lícia Rosa Duarte, R. José Francisco Reis, R. Maria Nilma da Luz Costa, R. Waldemar da Silva, Estação Santa Regina.

Rota da linha T1b Santa Regina:

Estação Santa Regina, R. Waldemar da Silva, R. Lícia Rosa Duarte, Av. Paulo Cantídio da Silva, Rod. Jorge Lacerda, Estação Portal I, Rod. Jorge Lacerda, Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, Rua Silvestro Moser, Rua Sebastião Romeu Soares, Terminal Cordeiros, Rua Romualdo Manoel Fagundes, Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, R. Exp. Aleixo Maba, Estação Barra do Rio, R. Alfredo Eicke, Av. Irineu Bornhausen, Av. Cel. Eugênio Muller, Av. Cel. Marcos Konder, Av. Ver. Abrahão João Francisco, Terminal Fazenda.

Na linha C4 – Cordeiros foi incluída a rua Américo Meincke no trajeto.

C4 – Circular Cordeiros: Terminal Cordeiros, R. Romualdo Manoel Fagundes, Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, R. Odílio Garcia, R. Felício Henrique dos Santos, R. Paulo Rodrigues Pereira, R. Amapá, R. Gustavo Bernedet, R. Osvaldo Cruz, R. Enedina D’Avila Ferreira, Av. Dr. Reinaldo Schmithausen, R. Vereador Telêmaco de Oliveira, R. Eduvigens Theodoro da Cunha, R. Américo Meincke, R. Sebastião Romeu Soares, Estação Melvin Jones, R. Sebastião Romeu Soares, Terminal Cordeiros.

Na linha R3 – Paciência, o ônibus passará agora pelo Loteamento São Pedro.

Rural Paciência – ida: Estação Itaipava, Av. Itaipava, Rod. Dep. Antonio Heil, Retorno Rod. Dep. Antonio Heil, Rod. Dep. Antonio Heil, Av. Vereador Germano Luiz Vieira, Estação Germano Luiz Vieira, R. Vereador Germano Luiz Vieira, R. Maria Lucilia Adami, R. Benta Custodio Vieira.

A linha P2 – São Roque foi prolongada e o veículo irá até o Bar da Leia.

São Roque – ida: Estação Portal I, Rod. Jorge Lacerda, Av. Marginal Oeste, R. Domingos Rampelotti, Retorno com a Rua Sem denominação oficial (ligação entre R. Domingos Rampelotti e Rua Insp. Francisco Vechani), R. Domingos Rampelotti.

No ponto de ônibus da UNIVALI, às 22h30, terão 04 linhas para melhor atender aos estudantes | T2a Rio Bonito / T2b Cidade Nova a partir de 25/10, e T1a Cordeiros / T1b Santa Regina a partir de 30/10.

T2a – Adolfo Konder/ Rio Bonito – ida: Terminal Fazenda, Rua Eduardo Gonçalves Dutra, Av. Sete de Setembro, Estação Sete de Setembro, Av. Sete de Setembro, R. Cônego Tomaz Fontes, R. Silva, R. Heitor Liberato, Estação Prefeitura, R. Heitor Liberato, Estação Indaial, R. Heitor Liberato, Av. Gov. Adolfo Konder, Estação Estefano, Av. Gov. Adolfo Konder, Estação Adolfo Konder, Av. Gov. Adolfo Konder, Av. Nilo Bittencourt, R. Prof. Erotides da Silva Fontes, Estação Campos Novos.

T2b – Troncal Adolfo Konder/ Cidade Nova – ida: Terminal Fazenda, Rua Eduardo Gonçalves Dutra, Av. Sete de Setembro, Estação Sete de Setembro, Av. Sete de Setembro, Rua Cônego Tomaz Fontes, R. Silva, R. Heitor Liberato, Estação Prefeitura, R. Heitor Liberato, Estação Indaial, R. Heitor Liberato, Av. Gov. Adolfo Konder, Estação Estefano, Av. Gov. Adolfo Konder, Av. Min. Luiz Gallotti, R. Agílio Cunha, Estação Cidade Nova.

Já na linha C2, três ruas do bairro Imaruí foram incluídas no trajeto, são elas: Constantino D´Ivanenko, Alfredo Eicke Júnior e Carlos Albero Mayer.

C2 – Circular São João / Barra do Rio: Estação Barra do Rio, R. José Pereira Liberato, R. Carolina Vailati, Estação Asilo Dom Bosco, R. Indaial, Estação Indaial, R. Indaial ,R. Stringari, R. Blumenau, Trav. Herta Thieme, R. Manoel Gaya, R. Constantino D’ Ivanenko, Trav. Julio Brodeberk, R. Avelino Werner, R. Manoel Gaya, R. Constantino D’ Ivanenko, Av. Leodegario Pedro da Silva, R. Alfredo Elcke Júnior, R. Newton Prado Baião, R. Carlos Alberto Mayer, R. Napoleão de Souza, R. Bernardino Ramos, R. Leodegario Pedro da Silva, R. Henrique Vigarani, R. Blumenau, R. Curt Hering, Estação Barra do Rio.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte