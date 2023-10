SuperVia terá esquema especial de trens neste sábado (28) para show de Roger Waters no Rio de Janeiro

Evento acontece no estádio Nilton Santos; público terá à disposição viagens extras de ida e volta

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia informou que neste sábado, 28 de outubro, a operação dos trens do Rio de Janeiro terá uma programação especial para atender o público que irá ao show de Roger Waters, no estádio Nilton Santos.

Viagens extras serão feitas com embarque na Central do Brasil, seguindo direto para a estação Olímpica Engenho. Os trens irão circular das 17h às 20h, com 30 minutos de intervalo entre eles.

Na volta do show haverá viagens da estação Olímpica Engenho de Dentro para a Central do Brasil, a cada 15 minutos.

A SuperVia também disponibilizará viagens paradoras para a Central do Brasil e Santa Cruz, com 30 minutos de intervalo, atendendo também as estações do ramal Deodoro. Para Japeri, serão viagens expressas a cada 30 minutos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte