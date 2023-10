Secretaria de Mobilidade de Porto Alegre avalia vantagens do transporte com ônibus elétrico

Serão avaliados aspectos relacionados ao funcionamento do sistema, o abastecimento dos veículos e os impactos ambientais

PAULO REDA

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e a diretora-geral da Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Maria Cristina Molina Ladeira, realizaram visitas a fabricantes de ônibus elétricos e operadores para analisarem a implantação desse modal de transporte na capital gaúcha.

Foram procuradas uma fabricante e duas operadoras do sistema. Durante as visitas a Eletra, Transwolff e Ambiental, Castro Júnior conversou com gestores e também com a equipe de manutenção para entender os processos relacionados ao funcionamento e como é feito o abastecimento dos ônibus. Também estão sendo avaliados aspectos como o Marco Legal do Transporte Público, descarbonização das redes de transporte coletivo, um raio X na forma de contratação.

“Essas visitas foram muito importantes para entender melhor alguns processos. Pudemos perceber ao conversar com o pessoal da Transwolff, que opera com esse sistema há mais de quatro anos, as vantagens de ter uma operação elétrica, bem como os custos de manutenção, combustível e a qualidade do transporte para o passageiro”, destaca Castro Júnior.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte