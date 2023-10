Prefeitura de Santos (SP) oferece linhas extra de ônibus para atender público que vai ao jogo entre Santos e Coritiba nesta quinta (26)

Itinerários ligará o Terminal do Valongo ao estádio das 19h30 à 0h30 de sexta-feira (27)

ARTHUR FERRARI

Para atender o público que vai ao jogo entre Santos e Coritiba, que acontece às 21h30 na Vila Belmiro nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, em Santos, no Litoral Sul de São Paulo, a prefeitura anunciou que uma linha extra de ônibus estará disponível entre o Terminal do Valongo e o estádio.

Os veículos começam a operar no itinerário a partir das 19h30 de quinta, encerrando o serviço à 0h30 de sexta-feira (27).

De acordo com a prefeitura, o objetivo é facilitar a ida e volta do público ao jogo.

Vale ressaltar que, no terminal do Valongo, o passageiro poderá fazer a integração gratuita com outras linhas que passam pelo local.

A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cerca de 11 mil ingressos já foram vendidos para os torcedores que vão assistir à luta entre os times, localizados entre os quatro últimos da tabela, que querem escapar do rebaixamento.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte