Ponte é levada por enchente e linha de ônibus Guaporé – Soledade é suspensa no Rio Grande do Sul nesta quarta (25)

Outras linhas são prejudicadas com problemas causados pela chuva em mais rodovias

ADAMO BAZANI

A forte chuva que atinge diversas regiões do Rio Grande do Sul causa impactos nas linhas de ônibus nesta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, segundo o Daer/RS (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) do Rio Grande do Sul.

Entre os serviços prejudicados está a linha Guaporé – Soledade, operada pela companhia Condori.

De acordo com o departamento, a ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente e a linha está temporariamente sem operar.

Veja a relação completa das linhas afetadas:

Guaporé – Soledade

– Todos os horários estão suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.

* Empresa Condori Transportes e Turismo

Pelotas – Bagé e Bagé – Pelotas

– Até a normalização do tráfego na BRS-293, será realizada conexão em Caçapava do Sul. O tempo de espera será de 2h.

* Empresa Planalto

Pelotas- Canguçu (via Morro Redondo)

– Linha temporariamente desativada devido às condições da estrada.

* Empresa Planalto

Rio Grande – Bagé e Bagé – Rio Grande (via Pelotas)

– A linha será suspensa até a normalização do tráfego na BRS-293.

As viagens contarão com conexão. Inicialmente, os passageiros da linha Rio-Grande e Bagé serão lotados na linha Rio Grande – Santa Rosa. Os usuários devem desembarcar em Caçapava do Sul e, então, utilizar outro ônibus até o destino final, Bagé. No destino Bagé – Rio Grande ocorrerá o trajeto inverso. O tempo de espera da conexão é de 2 horas e a passagem manterá o mesmo valor.

* Empresa Planalto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes