Podcast do Transporte entrevista vice-governador de São Paulo no primeiro dia da Arena ANTP 2023

Com foco na transição energética, participantes destacaram como o país pode avançar na questão climática através de um transporte público de qualidade

ALEXANDRE PELEGI

O Diário do Transporte está presente na Arena ANTP – Congresso de Mobilidade Urbana, e com estúdio do Podcast do Transporte, a equipe do Diário, em parceria com a OTM Editora, entrevistou no primeiro dia do evento, nesta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, autoridades, especialistas e representantes de diversas entidades e segmentos ligados ao transporte coletivo de passageiros.

Um dos presentes na abertura da Arena, o vice Governador de São Paulo Felício Ramuth conversou com a reportagem, destacando projetos do Estado na área do Transporte, com destaque para o projeto do TIC (Trem Intercidades), que ligará São Paulo a Campinas, cuja PPP (Parceria Público Privado) será licitada no início de 2024.

O tema da transição energética, central durante a conversa com Ramuth, que representou o governador Tarcísio de Freitas, podia ser visto na prática no espaço de exposição do evento, que conta com ônibus elétricos nas maiores atrações.

Relembre:

Aílton Brasiliense Pires, presidente da ANTP, destacou na abertura da Arena, na terça-feira (24), a trajetória da associação criada há 46 anos, e como a entidade atuou para a construção de uma mobilidade mais sustentável e eficiente. “Nesse período, assistimos a um crescimento muito grande da região metropolitana de São Paulo, e surgiu uma série de questões que envolvem mobilidade e transporte público. Nosso objetivo é que a população possa circular nos grandes centros utilizando um transporte público de qualidade, tendo conforto, informação e previsibilidade do tempo de viagem”, comentou.

Bianca Bianchi Alves, gerente do Banco Mundial na América Latina, também foi entrevistada pelo Podcast do Transporte.

Bianca observou que para a instituição, a agenda para transporte público é uma “agenda climática”. Ela contou para os repórteres Alexandre Pelegi e Luiz Romagnolli, que também é produtor do podcast, que os recursos aplicados em mobilidade para o Brasil são limitados. “Por isso, escolhemos estrategicamente as cidades que podem ser exemplos para a região e fazemos parcerias com outros bancos, como o BNDES e o BID. Também buscamos apoiar a indústria de ônibus elétricos”, disse.

Já Adalberto Maluf, secretário nacional de meio ambiente urbano e qualidade ambiental do ministério do meio ambiente e mudança do clima do Brasil, e um dos mais assíduos participantes dos podcasts, ressaltou que fatos recentes, como a seca na Amazônia e as enchentes na região sul do país, não deixam dúvidas sobre o estado de “emergências climáticas”. “Vivemos um momento de transformação, caminhando para uma economia circular, baseada em combustíveis de fontes renováveis e menos poluentes.”, explicou.

Para Maluf, a eletrificação é um caminho sem volta. “E o Brasil precisa investir na produção de modelos elétricos para reconquistar os mercados latino-americanos, para os quais nossa indústria sempre forneceu ônibus, mas que agora estão comprando modelos elétricos de outros países.”

André Brossel, diretor-executivo B2B na Raízen, também foi um dos convidados do estúdio do Podcast do Transporte. O executivo afirmou que a eletrificação veio para ficar, mas é uma das soluções, entre várias, que podem ser usadas. “O bicombustível é muito importante, e o Brasil vai ser protagonista nessa área. O hidrogênio, por sua vez, é o combustível do futuro. Hoje os ônibus elétricos movido a bateria têm seu lugar, mas futuramente os movidos a hidrogênio devem avançar bastante”, acredita.

Sergio Avelleda, da Urucuia, consultor na área de mobilidade urbana, esteve ao lado de Rodrigo Tortoriello, com quem hoje atua em parceria em vários projetos pelo país.

Avelleda, de longa carreira no setor público, em áreas como o Metro de São Paulo, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Secretaria Municipal de Mobilidade, contou um pouco sobre o Banco Alemão KfW, que financia projetos ligados à mobilidade. O banco, em parceria com a agência Desenvolve São Paulo, realiza estudos técnicos para avaliar as possibilidades de apoiar o processo de eletrificação.

Márcia Pinna, repórter da OTM Editora, ouviu Constantin Dellis, coordenador do projeto MobilInno do banco alemão KfW. Ele contou que a Alemanha pode ajudar o Brasil a tornar o transporte público mais atrativo por meio de financiamentos. “Identificamos inicialmente algumas barreiras para a ampliação da frota elétrica como o alto custo do capital; o risco da tecnologia, já que o TCO é difícil de ser calculado, e a própria rentabilidade do transporte público que é baixa”, citou Dellis.

Sérgio Avelleda detalhou que o levantamento realizado para o KfW aborda análises climáticas, diferentes modelos de negócio e mercado de carbono, entre outros tópicos. “O estudo investiga as possibilidades para financiamento da mobilidade elétrica em São Paulo”, disse.

