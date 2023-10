Petrópolis (RJ) envia ofício as empresas de ônibus da cidade para que os protocolos de segurança em caso de enchentes sejam reforçados

Cascatinha, Petro Ita, Cidade das Hortênsias, Cidade Real e Turp receberam o comunicado que alerta para o período de chuvas

ARTHUR FERRARI

Com a chegada do verão e a proximidade do período chuvoso, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) emitiu comunicados direcionados a várias empresas de ônibus da cidade, recomendando o fortalecimento e implementação dos protocolos de segurança em situações de inundação, conforme previsto no Plano Municipal de Contingência. Os comunicados foram enviados para as empresas de transporte público, incluindo as viações Cascatinha, Petro Ita, Cidade das Hortênsias, Cidade Real e Turp, com o objetivo de garantir a segurança dos passageiros e dos funcionários durante o período de chuvas intensas.

Os ofícios continham diretrizes específicas, enfatizando a importância da manutenção e do aprimoramento do treinamento das equipes de funcionários, especialmente em cenários de chuvas fortes e inundação.

“A previsão meteorológica para este verão é a atuação do fenômeno El Ninõ, com probabilidade de temporais, por isso a nossa preocupação e alerta para que as empresas de ônibus reforcem os protocolos implantados pela Prefeitura, por meio da Defesa Civil. Todos temos que estar preparados para esses fenômenos climáticos que a cada ano estão mais intensos”, diz o prefeito Rubens Bomtempo.

As medidas de segurança abrangem um conjunto de procedimentos destinados a garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores do sistema de transporte público em situações climáticas adversas. Isso inclui a necessidade de monitorar as condições climáticas em tempo real, tomar decisões rápidas e coordenar esforços para minimizar os riscos à segurança das pessoas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte