Furto de cabos afeta serviço dos trens da SuperVia, na noite desta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro

Trecho entre as estações Santa Cruz e Benjamim do Monte está operando com intervalo irregular

MICHELLE SOUZA

O furto de cabos no sistema de trens urbanos, gerenciado pela concessionaria SuperVia, no Rio de Janeiro, está afetando o conjunto de sinalização nas proximidades da estação Benjamim do Monte, e os trens aguardam ordem de circulação, na noite desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023.

O trecho entre as estações Santa Cruz e Benjamim do Monte está operando com intervalo irregular e não estão realizando parada na estação Benjamim do Monte. Os interessados nesta estação deverão desembarcar na estação Inhoaíba e realizar transferência para trens com destino a Central do Brasil.

De acordo com a SuperVia, os técnicos estão atuando para normalizar a circulação o mais breve possível.

