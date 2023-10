Esquadrão antibomba da Polícia Militar é acionado após objeto suspeito ser encontrado em ônibus do transporte coletivo de Manaus (AM)

Veículo se encontrava na Zona Sul da cidade; não houve feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quarta-feira, 25 de outubro, uma área no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, foi isolada por conta de uma suspeita de bomba em um ônibus que atende a linha 612 do transporte coletivo do município; não houve feridos.

O Grupamento de Manejo e Artefatos Explosivos da Polícia Militar foi acionado e confirmou que se tratava de um simulacro, ou seja, uma falsa bomba.

O objeto foi encontrado em um primeiro momento por um homem que passava pela Rua Monte Castelo por volta das 8h30.

O simulacro foi detonado e segundo a PM, “os vestígios foram recolhidos para produção de relatório e análise posterior”.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte