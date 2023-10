Duas novas turmas de motoristas de ônibus concluem curso de “Qualidade do Atendimento no Transporte Coletivo” em Ribeirão Preto (SP)

Aulas ocorreram na sede da empresa RP Mobi

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No último dia 20 de outubro foi concluída a formação de mais duas turmas de motoristas de ônibus em Ribeirão Preto (SP), no curso de “Qualidade do Atendimento no Transporte Coletivo”.

O programa acontece na sede da empresa RP Mobi e contou com a participação de 495 condutores profissionais.

O intuito do curso é capacitar os condutores profissionais para garantir um serviço de ônibus urbano com qualidade satisfatória aos usuários.

Com carga horária de oito horas, durante dois dias, as aulas oferecem qualificação composta por dinâmicas motivacionais, além de palestras sobre: as características fundamentais no atendimento, o cuidado com o passageiro em geral, entre outros assuntos primordiais para a eficiência do trabalho dos motoristas.

“Toda atividade que for efetuada para promover melhoria no transporte coletivo urbano é bem-vinda. A realização deste programa com a inclusão deste curso é fundamental para a qualidade do serviço prestado pelos motoristas”, comenta o superintendente da RP Mobi, Marcelo Galli.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte