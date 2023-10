Clientes Volare conhecem linha de produção na fábrica em São Mateus (ES)

Objetivo foi apresentar a tecnologia da marca e seus processos fabris, como os novos micro-ônibus Euro 6

Dentro das ações de comemoração dos 25 anos da marca e para estreitar e fortalecer o relacionamento com a rede de concessionárias, a Volare recebeu, recentemente, uma comitiva de clientes de Sergipe em suas instalações em São Mateus, no estado do Espírito Santo. A viagem foi organizada pela concessionária Volare Union, de Sergipe.

Para o gerente nacional de vendas da Volare, Sidnei Vargas, ações como esta promovida pela Union são fundamentais para aproximar e fidelizar o cliente, e ampliam o conhecimento sobre a marca e a qualidade e diferenciais de seus produtos. “Procuramos estimular o estreito e forte relacionamento da nossa rede com os clientes em todo o Brasil, o que já se transformou em um grande atributo da Volare”, enfatiza.

Foram 28 clientes, representando diferentes cooperativas de transportes de Sergipe, entre elas Coopertalse, Coopase, Coagreste, Coopervan e Coopetaju. O objetivo da Union foi premiar os primeiros clientes que adquiriram os micros com tecnologia PROCONVE P8 (Euro 6). Além de visitarem as modernas instalações da planta Volare de São Mateus/ES para conhecer os processos fabris, a ampla infraestrutura da Marcopolo/Volare e inovações oferecidas pelo portfólio da marca, os clientes foram premiados com um passeio de dois dias em Porto Seguro/BA.

Localizada na rodovia BR 101, km 91.2, no bairro palestina, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, a Union é concessionária Volare desde 2013, com atuação em todo o estado de Sergipe e 13 municípios no norte da Bahia.