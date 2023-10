Circulação de trens entre Saracuruna e Gramacho, no Rio de Janeiro, é normalizada

SuperVia havia suspendido operação devido furto de cabos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nas redes sociais, a SuperVia informou que a circulação de trens no trecho entre as estações Saracuruna e Gramacho foi normalizada, e o ramal opera de acordo com os intervalos programados.

Mais cedo, a operação havia sido suspensa neste mesmo trecho devido furto de cabos na região.

Os trens seguiam apenas entre Gramacho e Central do Brasil.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte