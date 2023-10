BRT20 e BRT21 terão reforço de frota em Campinas a partir de amanhã, dia 26 de outubro

Total de veículos do BRT 20 passa de 11 para 13, enquanto a da linha expressa do BRT 21 terá ampliação de cinco para seis

PAULO REDA

A partir de amanhã, dia 26 de outubro, a frota da linha paradora do BRT20 em Campinas passa de 11 para 13 veículos nos horários de pico da manhã e 12 no pico da tarde, em dias úteis.

Também haverá reforço na frota da linha semiexpressa BRT21, que passa de cinco para seis veículos no pico da tarde, em dias úteis. Além disso, o primeiro horário de partida da BRT21 do Terminal Mercado, no pico da tarde, será antecipado para às 15h42.

Serão 23 ônibus a mais circulando no BRT Campo Grande e ônibus a cada cinco minutos, nos horários de pico, entre os terminais Satélite Íris e Mercado.

Outra medida adotada na operação realizada aos sábados é que, a partir do dia 28 de outubro, a linha BRT20 irá operar com veículos articulados, nos dois sentidos de circulação, até a viagem programada para às 14h25 (sentido Centro – Bairro).

Para reforçar o atendimento aos usuários nos bairros e viabilizar a integração com as linhas BRT, já foram implantadas quatro alimentadoras – 227 (Jardim Florence II), 232 (Jardim Rossin), 233 (Jardim Florence I) e 234 (Satélite Íris III). Todos os detalhes sobre a nova operação podem ser consultados no site da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), no endereço www.emdec.com.br/brt.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte