VÍDEO: Ônibus “escãolar” que leva pets para creche em Içara (SC) faz sucesso nas redes sociais

Com diversas atividades para os bichinhos, creche funciona de segunda a sexta das 7h às 17h

MICHELLE SOUZA

Uma creche para animais em Içara, no litoral de Santa Catarina, está fazendo sucesso nas redes sociais por causa do serviço que é oferecido para transportar os cães, o “Ônibus Escãolar”.

São aproximadamente 400 alunos fixos e cerca de 1.500 cães por mês no hotel. André Bressan, que é educador de pets, conta que a creche funciona nos moldes de uma escola para humanos, com diversas atividades durante a semana, de segunda a sexta das 7h às 17h, e o hotel funciona o ano todo, 24 horas por dia, com acompanhamento presencial aos pets. Especializada em treinamento e hospedagem de cães, a empresa conta com parque aquático e muitos brinquedos para os animais gastarem energia.

Além de todos os serviços oferecidos, o que mais de destaca na creche é o transporte com o ônibus “escãolar”. Os animais são buscados em casa, depois seguem viagem sentados no ônibus “escãolar”, como se estivessem em um ônibus para pessoas.

O educador de pets, explica que o veículo é muito parecido com os transportes coletivos tradicionais, mas para os pets, foram feitas algumas adaptações. “Os cintos são diferentes e as caixas presas por parafusos. Também é feito uma extensão em alguns lugares para os cães maiores poderem ficar à vontade e ainda foi preciso passar por uma inspeção do Inmetro para fazer algumas adaptações e depois o emplacamento.

