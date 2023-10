VÍDEO do EXATO MOMENTO: Aumenta número de mortes em acidente com tombamento de ônibus na BR-070, em Ceilândia (DF)

Veículo que fazia transporte clandestino de passageiros e estava com pneus fora de condições de uso perdeu o controle e atingiu o canteiro central, tombando na via: 07 (sete) pessoas morreram e 18 ficaram feridas

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

Um ônibus rodoviário tombou na BR-070, em Ceilândia, no Distrito Federal, na tarde de sábado, 21 de outubro de 2023.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram encaminhadas a IHBB sem gravidade, enquanto outras sete foram enviadas para hospitais de Ceilândia e Taguatinga com ferimentos leves e quatro em estado grave.

A corporação confirmou sete mortes, contatadas no local do acidente.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, um veículo da fiscalização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) teria fechado o ônibus. A informação ainda não foi confirmada.

A Agência diz, em nota, que o ônibus, que seguia do Maranhão para a Capital Federal, estava irregular e tentou escapar da fiscalização após ser abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). (leia na íntegra a nota após o vídeo)

Veja o vídeo do acidente:

Nota ANTT:

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres lamenta e expressa solidariedade aos familiares das vítimas do acidente envolvendo um ônibus neste sábado (21) na BR-070, no Distrito Federal, e esclarece que fornecerá todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações.

A ANTT informa que o veículo de placa JHN-2973 não possui autorização para transporte interestadual de passageiros, sendo considerado um serviço clandestino. O ônibus foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde a corporação e fiscais da ANTT constataram a situação irregular do transporte. Como procedimento padrão neste tipo de situação de flagrante, o veículo é escoltado até o terminal rodoviário mais próximo, onde é efetivamente apreendido e os passageiros podem seguir viagem por linha regular, sob responsabilidade de custa da empresa infratora.

O acidente ocorreu quando o motorista do ônibus, que estava sendo escoltado por uma viatura da ANTT até o Terminal Rodoviário de Taguatinga, tentou empreender uma fuga na BR-070. A Agência esclarece que, em nenhum momento, houve perseguição por parte da equipe da Agência. Na fiscalização no posto da PRF, além de constatar a falta de autorização para transporte, foi identificado que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas.

Vale destacar que, nas empresas outorgadas pela Agência, quando ocorrem acidentes, existe a obrigação de comunicação dos fatos, e dependendo da causa, são abertos procedimentos para verificação das condições de segurança.

Assessoria Especial de Comunicação”

Adamo Bazani, jornalisra especializado em transportes

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte