Trevo de Alphaville terá obras a partir de segunda (23) para ampliação das vias marginais da Castello Branco (SP 280)

Concessionária da rodovia iniciará serviços preparatórios de adequação do viário existente

ALEXANDRE PELEGI

A ampliação das marginais da rodovia Castello Branco (SP 280) entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior), prossegue na Grande São Paulo.

A CCR ViaOeste, concessionária da estrada, informa que na próxima segunda-feira, 23 de outubro de 2023, começará os serviços preparatórios de adequação do viário existente para implantação da primeira fase de obras na região do trevo de Alphaville, necessárias para a ampliação das vias marginais.

Os serviços serão realizados em alinhamento com a SEMURB – Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri, Prefeitura de Barueri e Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

Nesta segunda (23) a Concessionária começará a executar a demolição da barreira central sob o viaduto localizado no km 23+300 da Castello Branco, e a implantação de alargamentos no viário municipal com pavimento provisório. Na sequência fará os reajustes na sinalização horizontal de distribuição das faixas de rolamento.

A implantação dos serviços está prevista para acontecer durante o período noturno, das 21 horas às 5 horas.

A CCR ViaOeste vai implantar sinalização na Castello Branco por meio de placas, para orientar os motoristas, e pede atenção aos limites de velocidade no trecho em obras.

INVESTIMENTOS DE R$ 815 MILHÕES

Os investimentos nas obras são da ordem de R$ 815 milhões.

A CCR ViaOeste informa que a ampliação das marginais da Castello Branco entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior), proporcionará maior segurança, conforto e fluidez aos clientes e moradores da região, reduzindo o tempo de trajeto para acessar os municípios.

“O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê. A execução da obra beneficiará a região com cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local”, informa comunicado da Concessionária.

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes