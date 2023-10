SPTrans altera ponto de atendimento de 23 linhas de ônibus durante obras na Av. Rebouças, a partir desta segunda (23)

Dois locais de embarque e desembarque de passageiros serão remanejados

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que a partir desta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, durante a realização de obras na Parada Clínicas, localizada na Av. Rebouças, 529 e 540 nos dois sentidos, 23 linhas de ônibus municipais terão seus pontos de parada alterados.

As linhas atenderão temporariamente nos pontos da Av. Rebouças, 461 – Próximo a Alameda Itú, lado direito da via – sentido Centro e Av. Rebouças, nº 600 – próximo à Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, lado direito da via – sentido bairro.

Confira as alterações e linhas com mudanças:

Ponto interditado: Av. Rebouças, 529 – Parada Clínicas – sentido Centro.

Ponto provisório: Av. Rebouças, 461 – Próximo a Alameda Itú, lado direito da via – sentido Centro.

Ponto interditado: Av. Rebouças, 540 – Parada Clínicas – sentido bairro.

Ponto provisório: Av. Rebouças, nº 600 – próximo à Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, lado direito da via – sentido bairro.

Linhas envolvidas:

SENTIDO CENTRO

Av. Rebouças, 461 – Próximo a Alameda Itú, lado direito da via – sentido Centro

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

702U/22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo da Pólvora

7245/10 Term. Sto. Amaro – Hosp. das Clínicas

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã – Pça. Ramos de Azevedo

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

778R/10 Cohab Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel

7903/10 Jd. João XXIII/Educ.- Pça. Ramos de Azevedo

809V/10 Vl. Gomes – Metrô Trianon – Masp

857P10 Term. Campo Limpo – Paraíso

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

857R/41 Est. Hebraica Rebouças – Ana Rosa

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8700/21 Lgo. do Taboão – Pça. Ramos de Azevedo

8700/24 Lgo. do Taboão – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

N801/11 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

SENTIDO BAIRRO

Av. Rebouças, nº 600 – próximo à Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, lado direito da via:

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

702U/22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo da Pólvora

7245/10 Term. Sto. Amaro – Hosp. das Clínicas

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã – Pça. Ramos de Azevedo

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

778R/10 Cohab Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel

7903/10 Jd. João XXIII/Educ.- Pça. Ramos de Azevedo

809V/10 Vl. Gomes – Metrô Trianon – Masp

857P10 Term. Campo Limpo – Paraíso

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

N801/11 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte