Serviço 710 da CPTM fica suspenso em todo este domingo (22) e trens não param em prefeito Saladino

Baldeação ocorre na Estação Palmeiras-Barra Funda e para os passageiros que usam a estação prefeito Saladino, Santo André e Utinga são opções

O Serviço 710, que une as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), fica suspenso em todo este domingo, 22 de outubro de 2023.

Além disso, a Estação Prefeito Saladino fica fechada.

Os passageiros das linhas 7 e 10 precisam trocar de trens na estação Palmeiras-Barra Funda.

A suspensão do serviço ocorre para a realização de obras nos trilhos, com trabalhos em Aparelho de Mudança de Via e socaria mecanizada, segundo a CPTM.

De acordo com a estatal, os trens da Linha 7-Rubi chegam e saem da Estação Palmeiras-Barra Funda pelas plataformas 8 e 9, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizam a plataforma 7 para embarque e desembarque.

PREFEITO SALADINO:

Os trens não param na estação prefeito Saladino, na cidade de Santo André.

A interrupção é necessária para que sejam realizadas obras de recuperação estrutural do viaduto rodoviário Presidente Castelo Branco, localizado próximo à estação da CPTM.

Desta forma, os passageiros que querem embarcar em Prefeito Saladino com destino a Rio Grande da Serra devem retornar para a Estação Utinga e embarcar na plataforma oposta. Já quem deseja desembarcar nesta estação deve seguir até a Estação Santo André e retornar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes