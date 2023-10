Linha 12-Safira da CPTM tem interdição entre Tatuapé e Engenheiro Goulart com ônibus PAESE atendendo e Expresso Aeroporto sem funcionar

Suspensão de operação no trecho é para obras de demolição e reconstrução de via, descarga de brita, correção geométrica e substituição dos trilhos, além de solda e limpeza de faixa

ADAMO BAZANI

Os trens da linha 12-Safira não circulam neste domingo, 22 de outubro de 2023, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart por causa de obras de modernização

O Expresso Aeroporto, que liga as Estações Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos, também não funciona. O passageiro com destino ao aeroporto deve utilizar a Linha 13-Jade, embarcando diretamente na Estação Engenheiro Goulart.

No caso da linha 12, ônibus do sistema PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atendem o trecho entre as duas estações.

No Tatuapé, o embarque e desembarque dos passageiros deve ser feito na Rua Catiguá, em frente ao Shopping Boulevard Tatuapé. Já em Engenheiro Goulart, o embarque acontece na Avenida Assis Ribeiro, a cerca de 20 metros do acesso à passarela. O desembarque acontece na mesma avenida, porém do lado oposto, em frente ao acesso à passarela.

Para que o passageiro possa utilizar os ônibus do PAESE é necessária a retirada de uma senha antes da saída de ambas as estações. Ela deverá ser apresentada no ônibus e na estação de destino, para que ele possa prosseguir viagem.

O trecho entre as duas estações deve ser realizado em 25 minutos, em média. Entre 04h e 06h e após as 21h serão oferecidos 28 ônibus, e entre 06h e 21h serão 32 veículos.

A CPTM diz que as interdições são necessárias para que a CPTM realize obras de demolição e reconstrução de via, descarga de brita, correção geométrica e substituição dos trilhos, além de solda e limpeza de faixa.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes