Trecho da avenida Anchieta, em Campinas (SP), será bloqueado neste domingo (22), por causa de obras

Bloqueio acontece na pista interna para todos os veículos, inclusive linhas de ônibus

MICHELLE SOUZA

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) vai interditar o tráfego de veículos em um trecho da pista interna do lado esquerdo da avenida Anchieta, na região central. O fechamento acontece das 9h até as 11h, deste domingo, 22 de outubro de 2023.

A pista interna da avenida Anchieta vai ser fechada no trecho que abrange as vias Benjamin Constant e Barreto Leme. No local, a Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento) vai fazer a substituição de poço de visita (tampão).

Desvios:

As linhas do transporte público coletivo, que circulam no corredor interno, vão desviar para a pista externa na altura da rua General Osório. Não tem alteração significativa no itinerário. A partir da altura da rua Barreto Leme, os ônibus retomam a circulação pela pista interna da Anchieta.

Os agentes da Mobilidade Urbana vão sinalizar o local e orientar motoristas e usuários do transporte público. Para evitar congestionamento, a Emdec orienta que os motoristas evitem a circulação no trecho durante o período do bloqueio.

Para mais informações sobre o trânsito e transporte, basta acessar os canais do Fale Conosco Emdec: telefone 118; site (portal.emdec.com.br/faleconosco); aplicativo “Emdec”, disponível no Google Play e na App Store; chatbot da Emdec, disponível na página inicial (www.emdec.com.br); e WhatsApp (19 3731-2910). O número também recebe chamadas realizadas a partir de outra cidade ou DDD.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte