Piracicaba (SP) prepara novo contrato emergencial de R$ 64 milhões enquanto Rápido Sumaré não assume operação do transporte coletivo

Empresa do Grupo Belarmino venceu a concessão do sistema local, mas deve assumir somente em 2024

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Piracicaba, interior de São Paulo, realiza processo de dispensa de licitação para assinar um novo contrato emergencial para os serviços de transporte coletivo.

Este será o oitavo contrato, à espera da nova empresa que assumirá a concessão do sistema de ônibus municipais.

A previsão é que a Rápido Sumaré, do grupo Belarmino, que venceu o certame e já assinou contrato definitivo no valor de R$ 533 milhões, só comece a operar em 2024.

O contrato anterior, válido por 180 dias, foi assinado em abril deste ano com a atual operadora, a TUPi, por R$ 61 milhões (R$ 61.142.296,51).

O novo documento, ainda em tramitação e válido por até 180 dias, estima custo R$ 3 milhões a mais, de R$ 64.244.074,25.

NOVO CONTRATO

O edital de concessão do transporte público da cidade prevê a execução dos serviços por cinco, com investimento anual de R$ 110.807.577,08, na data base de junho de 2022. O critério para escolha da empresa foi menor valor de tarifa.

Ainda conforme o edital, os ônibus deverão ter Wi-Fi, entradas USB para recarga de celular e parte da frota dos ônibus deverá ter ar-condicionado. A empresa deverá, ainda, fornecer gratuitamente para os usuários, informações sobre horários previstos de partidas dos coletivos e itinerários das linhas.

Os ônibus também deverão ter monitoramento por câmeras e sistema de rastreamento via GPS, para que sejam monitorados em tempo real pela Semuttran.

A empresa deverá iniciar as operações com 163 veículos e 10% de reserva. A idade média da frota deve ser, no máximo, de cinco anos e a idade máxima dos veículos não deve passar de 10 anos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes