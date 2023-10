Número de assaltos nos ônibus de Porto Alegre (RS) caiu 79% nos últimos quatro anos, diz prefeitura

Encontro de Fórum que reúne consórcios de ônibus, forças de segurança e EPTC detalhou os esforços para aumentar a segurança no transporte coletivo municipal

ALEXANDRE PELEGI

Reunião do Fórum Transporte Seguro, que reúne forças de segurança e consórcios de ônibus de Porto Alegre (RS), revelou uma forte queda no número de assaltos ligados ao transporte público.

O encontro, realizado na quinta-feira, 19 de outubro de 2023, fez uma apresentação do balanço e controle das ações no combate a assaltos no transporte coletivo urbano da capital gaúcha.

Comparando os anos de 2022 e 2019, antes da pandemia de Covid-19, o número de ocorrências caiu 79% (de 191 casos naquele ano para 40 em 2022).

O Fórum Transporte Seguro, criado em 2016, mostrou ainda que o resultado é ainda melhor deste ano até 2022: redução de 95,6% nas ocorrências, de 915 para 40.

O balanço apresentado na reunião trouxe dados de 2023: de janeiro a setembro são 44 ocorrências.

Para o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, as informações apresentadas são animadoras. “Nosso desafio é persistir na integração das novas tecnologias, que podem trazer ainda mais eficiência nas ações e segurança aos passageiros”, destacou.

Participantes do Fórum e presentes ao encontro, representantes de seis batalhões da Polícia Militar reiteraram a orientação do Comando de Policiamento da Capital (CPC) para atuar não só dentro dos coletivos, mas também nos pontos de parada e terminais de ônibus, para garantir a segurança no transporte público.

Para o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres, o baixo índice de assaltos mostra que é possível confiar no transporte público. “O retorno dos passageiros é um dos objetivos do programa Mais Transporte, que qualifica o serviço prestado aos usuários, com a oferta de um serviço de mais qualidade, maior eficiência operacional e transparência das informações”, complementou.

O Fórum Transporte Seguro é formado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo. O grupo realiza reuniões mensalmente, visando a ações integradas para diminuir os números de registros.

Assaltos a ônibus em Porto Alegre – ocorrências/ano

2016 – 915

2017 – 612

2018 – 400

2019 – 191

2020 – 140

2021 – 61

2022 – 40

A EPTC ressalta que por meio do contato com os serviços de informações e reclamações dos consórcios de ônibus, também é possível agilizar o fornecimento das imagens das câmeras de videomonitoramento para as polícias.

Companhia Carris Porto-Alegrense

3289-2158 – sacc.carris@carris.com.br

Consórcio Mob – Mobilidade em Transportes

0800-5102800 – mob@mob.srv.br

Consórcio de Mobilidade da Área Integrada Sudeste – Mais

0800-518818 – sac@consorciomais.net

Consórcio Via Leste

0800-518818 – sac@vialeste.net

Consórcio Viva Sul

0800-5413322 – sau@vivasulpoa.com.br

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes