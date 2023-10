Linha 3-Vermelha do Metrô sofre alteração na operação neste domingo (22) durante obras na estação Penha-Lojas Besni

Serão instaladas portas novas em uma das plataformas da estação

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 22 de outubro, equipes do Metrô farão a instalação de novas portas em uma das plataformas da estação Penha-Lojas Besni.

Para que os serviços sejam feitos com maior segurança, os trens da linha 3-Vermelha irão circular com velocidade reduzida e por via única, além de ter maior tempo de parada, durante todo o horário comercial.

Foi informado de que os passageiros serão atendidos de forma intercalada na mesma plataforma nas estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra.

No domingo (22), o público será notificado das obras por meio de mensagens sonoras nas estações e nos trens, cartazes e informativos nas redes sociais.

