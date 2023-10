Horários de ônibus são ampliados em Piracicaba (SP), neste domingo, para facilitar o deslocamento de quem vai participar do vestibular do Instituto Federal

Dependendo do curso as provas acontecem no período da manhã e da tarde

MICHELLE SOUZA

No próximo domingo, 22 de outubro de 2023, a prefeitura de Piracicaba, no interior de São Paulo, vai oferecer horários especiais na linha de ônibus 506 – Parque Tecnológico, para atender os alunos que vão prestar o vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), que fica na avenida Diácono Jair de Oliveira, 1.005, no bairro Santa Rosa.

As saídas do Terminal Central de Integração (TCI), sentido IFSP, vão ser às 7h, 7h20, 7h45, 8h05, 8h30, 11h, 11h20, 11h45, 12h05, 12h30, 12h50, 13h15 e 13h35 e as saídas da Fatec, sentido TCI, serão às 11h20, 11h40, 12h05, 12h25, 12h50, 13h10, 13h35, 13h55, 16h20, 16h40, 17h05, 17h25, 17h50, 18h10 e 18h35, sendo que embarque e desembarque acontecem na rotatória da Fatec.

Dependendo do curso escolhido, as provas acontecem no período da manhã e tarde. No período da manhã, os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h50, com a prova iniciando às 9h. A duração do exame será de três horas. No período da tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h50, com a prova iniciando às 14h. A duração da prova será de até três horas.

No site tupitransporte.com.br/linhas-e-horários, podem ser consultados todos os horários dos ônibus do transporte público de Piracicaba.

Mais informações pelo telefone 0800 770 35 53 ou pelo WhatsApp (19) 98284-2775.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte