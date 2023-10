Estação Notre Dame, no corredor Transoeste, está temporariamente fechada no sentido Santa Cruz, diz MOBI-Rio

Prefeitura realiza obras de substituição de piso da pista exclusiva

ALEXANDRE PELEGI

A MobiRio, que responde pelo sistema BRT do Rio de Janeiro, informa que a estação Notre Dame, no corredor Transoeste, está temporariamente fechada no sentido Santa Cruz.

A empresa municipal esclarece que o fechamento ocorre para obras de substituição de piso da pista exclusiva, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A orientação é que o passageiro utilize o serviço até a estação Recreio Shopping, e pegue voltando até a Notre Dame para desembarque.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes