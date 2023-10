EMTU faz alterações nas tabelas horários de linhas intermunicipais que atendem São Paulo e região metropolitana

Mudanças começam a valer na segunda-feira (23)

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais no estado de São Paulo, anunciou alterações nas tabelas horárias de nove itinerários.

As linhas atendem as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos e a capital paulista.

Os passageiros podem acompanhar horários e trajetos através do site ou aplicativo da EMTU para dispositivos móveis.

Confira as linhas com mudanças:

040 – Santo André (Paranapiacaba)/Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)

050 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Saúde)

050EX1 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Campo Belo)

112 – Diadema (Terminal Metropolitano Piraporinha)/ São Paulo (Santo Amaro)

218 – São Bernardo do Campo (Área Verde)/São Paulo (Terminal Rodoviario Tiete), e

359 – São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Saúde)

139 – São Paulo (São Miguel Paulista)/Guarulhos (Terminal Metropolitano Cecap),

499 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Cecap)/São Paulo (Estação CPTM Dom Bosco)

596 – Guarulhos (Vila Any)/São Paulo (Estação CPTM São Miguel Paulista)

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte