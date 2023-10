VÍDEO: Ônibus que transportava atletas sub-14 do Vasco da Gama é tomado por incêndio na BR 040 nesta sexta-feira (20)

Acidente ocorreu na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, um ônibus da Viação UTIL pegou fogo e foi destruído na BR 040, no município Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, próximo à Igreja Nossa Senhora da Luz. O coletivo transportava a equipe sub-14 do Vasco da Gama, clube de futebol do Rio de Janeiro.

A empresa informou que o motorista percebeu o aquecimento antes da situação se agravar, e dessa forma, todos a bordo deixaram o veículo e não foram feridos.

O incidente resultou em uma enorme nuvem de fumaça sobre a rodovia.

Confira o comunicado do Vasco da Gama nas redes sociais sobre o incidente:

“O Vasco da Gama comunica que o ônibus, de uma empresa parceira, que fazia o transporte dos nossos Campeões do Sub-14 enguiçou em Conselheiro Lafaiete-MG, no caminho de volta ao Rio de Janeiro. Após o desembarque seguro de toda a delegação, o veículo pegou fogo. Nossos atletas e profissionais estão bem, foram direcionados para um local onde poderão almoçar e aguardar pelo novo ônibus solicitado pelo Vasco para transportá-los de volta ao Rio de Janeiro. Estamos aguardando ansiosamente nossos Campeões!”

Veja também a nota emitida pela Viação UTIL sobre o ocorrido:

“A UTIL informa que durante uma viagem de fretamento, devidamente documentada, autorizada pela ANTT e regular, um de seus veículos que transportava o time sub 14 do Vasco que seguia de Betim (MG) para o Rio de Janeiro (RJ) precisou ser evacuado após o motorista identificar o superaquecimento do motor. O transbordo dos 36 passageiros foi providenciado imediatamente antes mesmo de qualquer risco aos atletas, e não houve qualquer ferido. A UTIL lamenta imensamente o ocorrido, irá trabalhar para identificar as causas e está prestando toda a assistência aos clientes.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte