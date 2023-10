Três novas linhas do BRT Campo Grande passam a operar em Campinas (SP) nesta sexta-feira (20)

Serviço será disponibilizado a cerca de 83 mil usuários de transporte coletivo que trafegam pelo eixo da Avenida John Boyd Dunlop

PAULO REDA

A partir desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, três novas linhas começam a circular no Corredor BRT Campo Grande, em Campinas (SP), sendo duas semiexpressas (mais ágeis, atendem a estações e pontos específicos) e uma paradora (atende a todas as estações).

Além disso, a linha BRT20, agora paradora, atende todas as estações do corredor, partindo do Terminal Campo Grande e chegando até o Terminal Mercado e Corredor Central / Rótula.

As linhas devem atender cerca de 83 mil usuários do transporte público que utilizam o eixo da avenida John Boyd Dunlop. Agora são quatro linhas do BRT circulando e 19 ônibus a mais na operação, totalizando 27 veículos

A linha paradora BRT20 passará por todas as 13 estações do corredor, partindo do Terminal Campo Grande, passando pelo Satélite Íris e chegando até o Terminal Mercado e Corredor Central / Rótula. A frota da BRT20 passa de oito para 10 veículos, com intervalos de 10 minutos, nos horários de pico, em dias úteis.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte