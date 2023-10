Porto Alegre (RS) terá Dia D de Multivacinação neste sábado (21), com passe livre nos ônibus, para facilitar deslocamentos

Unidades de saúde estarão abertas das 10h às 19h

MICHELLE SOUZA

Neste sábado, 21 de outubro de 2023, Porto Alegre (RS) terá dia D de Multivacinação. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 10h às 19h, e haverá passe livre nos ônibus para facilitar o deslocamento, conforme previsto na Lei Complementar 931/2021.

Até o dia 28, acontece a Campanha Nacional de Multivacinação, com serviços abertos normalmente de segunda a sexta-feira. No momento da aplicação, é importante apresentar a carteira de vacinação. Aqueles que ainda não se vacinaram contra Covid-19 e gripe (Influenza) também poderão aproveitar para receber as doses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, nos aplicativos Cittamobi e Moovit, além de verificar as mudanças disponíveis no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Unidades de saúde e endereços:

CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 – Cefer 1)

US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)

Vacinas ofertadas até 7 anos

BCG

Hepatite B

Pentavalente

Pólio inativada

Pólio oral

Rotavírus

Pneumocócica 10- valente

Meningocócica C

Febre amarela

Tríplice Viral

DTP

Hepatite A

Varicela

Covid-19

Influenza

Vacinas ofertadas para a faixa etária dos 7 a menores de 15 anos

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice Viral

Difteria e tétano adulto

Meningocócia ACWY

HPV quadrivalente

Vacina para gestantes

dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)

