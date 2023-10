Por que São Paulo não tem uma autoridade metropolitana do transporte?

Livro de Luiz Nespoli procura desvendar a história e as raízes desse enigma, e será lançado no Arena ANTP na próxima semana

FÁTIMA MESQUITA, ESPECIAL PARA O DIÁRIO DO TRANSPORTE

O Estado de São Paulo comporta mais de 21% dos habitantes do país, é responsável por mais de 31% do PIB brasileiro, abriga 25% do total de instituições de educação superior do Brasil e banca mais de 69% do total investido pelos estados em Pesquisa e Desenvolvimento. Em outras palavras, é uma potência, mas que enfrenta o mistério de nunca ter conseguido tirar do papel a criação de uma autoridade metropolitana do transporte para a sua capital e entorno. Agora, Luiz Carlos Mantovani Néspoli, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos — ANTP, lança o livro 50 anos em busca da autoridade metropolitana na esperança de ajudar a desvendar a história e as raízes desse enigma.

Mais conhecido no mundo do transporte como Branco, o engenheiro e decano da mobilidade lembra que, entre 1967 e 2017, o Estado de São Paulo atravessou 11 períodos governamentais e 15 governadores: “Todos eles, sem exceção, assumiram ideias favoráveis a uma gestão dos serviços de interesse comum metropolitano. Mas nenhum deles chegou lá. Isso nos leva a crer que o problema não estava nos personagens, mas sim no modelo de gestão originalmente instituído”, sentencia o autor.

Marco zero

No marco zero desse fio histórico, Branco revela que a Constituição Federal de 1967, que trouxe a novidade de uma autorização para a instituição de regiões metropolitanas no país. Proativo como é de sua tradição, o Estado de São Paulo logo abraçou a ideia e naquele mesmo ano saiu na frente com a criação do Grupo Executivo da Grande São Paulo – GEGRAN e o Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo – CODEGRAN. Nascia aí o “modelo” de gestão que é levado e consagrado na Lei Complementar 14, de 1973, e que percorre os 50 anos seguintes contados no livro, e até hoje. É este modelo o centro da análise no livro.

Um largada tão dinâmica, no entanto, jamais conseguiu seguir adiante a passos largos e nunca chegou a se consolidar. Branco acredita que muito disso possa ser explicado pelos novos caminhos traçados pela Constituição de 1988 que criou, sem querer, um senhor embate: “Ela fortaleceu a autonomia federativa dos três níveis de governo — federal, estadual e municipal. E parece que isso criou um obstáculo que não é o único, mas que é fundamental. E aí surge até a dúvida se é mesmo possível existir uma autoridade metropolitana dentro da estrutura político-administrativa que temos hoje”.

Impasses, impactos e caminhos

Definido pelo próprio autor como um ensaio crítico, o livro 50 anos em busca da autoridade metropolitana vem reconhecer o muito que foi realizado no período coberto pelo volume, mas mira também nos por quês de o Estado de São Paulo nunca ter concretizado esse plano. E, ao fazer isso, fornece ao leitor indicações preciosas para que o mistério se transmute, de uma vez por todas, em um caminho que nos leve à concretude. Até porque, ninguém dúvida da necessidade da existência de um ente administrativo que atue acima e além das fronteiras municipais e que possa assim planejar, financiar e implantar sistemas de transporte público eficientes e de qualidade para a população da maior metrópole da América do Sul.

Base de lançamento

A base para o lançamento do livro 50 anos em busca da autoridade metropolitana de Luiz Carlos Mantovani Néspoli (Branco) será o grande congresso de mobilidade do Brasil, a Arena ANTP, que acontece entre os dias 24 e 26 de outubro no Transamérica Expo Center com entrada gratuita. E o autor estará presente na quarta-feira (25) a partir das 17 horas para receber todos os interessados em saber mais sobre essa grande história.

