Motoristas de ônibus participam de capacitação para atendimento a pessoas com deficiência, em Itajaí (SC)

Participaram do evento 120 profissionais, divididos em duas turmas

MICHELLE SOUZA

A capacitação para motoristas de ônibus sobre o atendimento a pessoas com deficiência, foi na Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido da Silveira Júnior, Itajaí (SC), durante a manhã e tarde desta sexta-feira (20). O evendo foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Itajaí (Comadef) e o Consórcio Atalaia.

A arquiteta e urbanista da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tanise de Goes Maia, comentou que o resultado da capacitação foi muito positivo. “Hoje demos um importante passo, que foi a formação dos motoristas para lidar com as pessoas com deficiência no dia a dia. Foi uma apresentação muito importante que trouxe uma conscientização e que deve resultar em uma prestação de serviços cada vez melhor para o transporte público”, afirmou.

Ao todo, 120 profissionais, participaram do evento, divididos em duas turmas. A palestra foi conduzida pelo presidente do Comadef, Rodrigo Lima, que é deficiente visual, e pela assistente social Elen Cristina Soares Neves. Esta é a primeira capacitação realizada sobre o assunto e futuras qualificações podem ser desenvolvidas conforme o retorno da população sobre o serviço prestado.

O curso apresentou um histórico sobre a abordagem no transporte público, como utilizar as terminologias, como abordar passageiros com deficiência, como identificar algumas deficiências ocultas, entre outras situações.

Os palestrantes também responderam dúvidas dos profissionais presentes na capacitação.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte