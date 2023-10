Marcopolo é uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul , diz ranking

A Marcopolo obteve o 16º lugar no ranking entre as 500 melhores empresas do Rio Grande do Sul e a 42ª colocação entre as 500 Maiores do Sul, da revista Amanhã, segundo a classificação realizada pela PwC (PriceWaterhouseCoopers). A companhia subiu quatro posições no ranking estadual e seis no ranking regional, e foi reconhecida pelo desempenho alcançado com base no seu balanço financeiro.

O desempenho alcançado pela empresa foi reflexo da estratégia adotada com foco na inovação, tecnologia, eficiência operacional, qualidade e na segurança. O desenvolvimento de novas soluções de mobilidade, como o ônibus 100% elétrico Attivi Integral, fabricado na planta de Caxias do Sul, elevou a competitividade da companhia e colaborou para a sua maior presença e participação de mercado no Brasil e no exterior.

Em 2022, a receita líquida consolidada da Marcopolo foi de R$ 5,4 bilhões, valor 54,8% superior ao exercício de 2021. O bom desempenho foi reflexo da ampliação da produção consolidada, de 14.725 unidades, aumento de 31,1% em relação ao ano de 2021, sendo 86,6% unidades produzidas no Brasil e 13,4% no exterior.

Organizada pela revista Amanhã, segundo a classificação no ranking realizado pela PwC, a premiação aconteceu no dia 17 de outubro, na FIERGS, em Porto Alegre.