Linha 1-Azul do Metrô volta a operar normalmente na manhã desta sexta (20) após falha; linhas 2-Verde e 3-Vermelha também foram afetadas com velocidade reduzida

Ônibus do PAESE foram acionados para atender usuários entre as estações Luz e Tucuruvi, mas operação já foi desmobilizada

ALEXANDRE PELEGI/ARTHUR FERRARI

Uma Interferência na via da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo foi responsável pela paralisação da operação no trecho entre as estações Luz e Tucuruvi no início desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023.

Pouco tempo após, o problema também apresentou reflexos nas linhas 2-Verde e 3-Vermelha, onde os trens operam com velocidade reduzida.

O Metrô chegou a acionar 20 ônibus articulados do PAESE, que atenderam os passageiros entre as estações Luz e Tucuruvi durante a falha no serviço.

A operação foi normalizada às 7h55.

Veja nota do Metrô:

“A circulação dos trens na Linha 1-Azul está normalizada desde às 7h55. O problema no sistema de sinalização foi resolvido. As restrições de embarque e nas demais linhas também foram retiradas.”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte