Homem é preso na Estação Tatuapé da CPTM após importunar vítima sexualmente nesta quinta-feira (19)

Criminoso já havia sido detido pelo mesmo motivo anos atrás, também em uma estação de trem

ARTHUR FERRARI

Um homem foi preso na Estação Tatuapé da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na quinta-feira, 19 de outubro de 2023, após importunar sexualmente uma mulher dentro dee um dos vagões de um trem que seguia no sentido Luz.

De acordo com a vítima, o homem a assediava há cerca de dois meses dentro dos trens do sistema, tendo importunado a mesma outras três vezes neste período. Segundo a mulher, que teve sua identidade preservada, desta vez ela tomou coragem e saiu do trem gritando que havia sido abusada, pretendendo que o homem fosse detido, o que acabou acontecendo.

No registro da ocorrência desta quinta (19) o criminoso afirma que já havia sido preso pelo mesmo motivo anos atrás, também em uma estação de trem. Segundo o mesmo, de forma injusta, pois não havia praticado o ato do qual foi acusado na ocasião.

De acordo com testemunhas que estavam no local, logo após a agressão e o desembarque do trem, o homem tentava sair da estação rapidamente, mas acabou sendo preso em flagrante.

Vale ressaltar que a vítima já havia registrado um Boletim de Ocorrência no dia 25 de setembro de 2023, onde afirma que o mesmo indivíduo a importunou sexualmente, chegando a ejacular em sua roupa dentro do trem. Na ocasião, as roupas foram apresentadas à autoridade policial, que colheu o material para futura comparação genética.

O Diário do Transporte procurou a CPTM, que disse em nota que lamenta o ocorrido. Segundo a estatal, foi primeira vez que o agressor foi detido dentro da CPTM por esse crime

Confira a nota na íntegra:

“A CPTM lamenta que uma passageira tenha sido vítima de importunação sexual na manhã desta quinta-feira (19/10), que por volta das 07h30, solicitou auxílio de vigilantes da Estação Tatuapé por ter sido abordada por um homem dentro de um trem da Linha 12-Safira.

A vítima foi atendida no Espaço Acolher localizado na estação. O infrator foi detido e conduzido à sala operacional. Ambos foram encaminhados à 5ª Delegacia da Mulher, em veículos separados, onde foi registrado BO por importunação sexual. Foi a primeira vez que o agressor foi detido dentro da CPTM por esse crime. A companhia vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem e estação.

Complemento

A CPTM realiza ações e campanhas de conscientização aos passageiros e treinamentos para os colaboradores, em prevenção e combate a crimes de importunação sexual. Os trens e estações possuem câmeras de monitoramento que podem auxiliar na identificação e abordagem de autores, de maneira a coibir a circulação no sistema novamente. Além disso, desde março de 2020, a companhia possui o Espaço Acolher em 33 estações das cinco linhas, que oferece atendimento humanizado e privativo a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da empresa.

Entre janeiro e setembro de 2023 a CPTM registrou 74 casos de importunação sexual em seus trens e estações, sendo que 62 deles, ou 83% do total, foram atendidos no Espaço Acolher. Do número total, 63 casos foram encaminhados à autoridade policial.

Já em 2022, a CPTM registrou 113 ocorrências de importunação sexual em seus trens e estações, sendo 64,5% (73) assistidas no Espaço Acolher. Em 101 delas, o infrator foi identificado e encaminhamento ao DP e 37 ficaram detidos.”

Confira o Boletim de Ocorrência registrado na prisão em flagrante:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte