ATENÇÃO – Mudanças na CPTM neste domingo (22): Linha 12 terá trecho interrompido, Expresso Aeroporto e Serviço 710 não funcionam e Prefeito Saladino sem embarque e desembarque

No caso da linha 12, serão colocados ônibus do sistema PAESE. Saladino, em frente ao TERSA (Terminal Rodoviário de Santo André) vai ter impactos das obras de recuperação estrutural do viaduto rodoviário Presidente Castelo Branco

ADAMO BAZANI

A CPTM terá várias alterações de operação neste domingo, 22 de outubro de 2023.

A linha 12 ficará com trecho interrompido, o Expresso Aeroporto e o Serviço 710 não funcionam e a estação Prefeito Saladino não terá embarques e desembarques.

Todas as mudanças ocorrem por causa de obras.

Veja os detalhes:

LINHA 12:

Os trens da linha 12-Safira não circulam neste domingo, 22 de outubro de 2023, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart por causa de obras de modernização.

Ônibus do sistema PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atendem o trecho entre as duas estações.

No Tatuapé, o embarque e desembarque dos passageiros deve ser feito na Rua Catiguá, em frente ao Shopping Boulevard Tatuapé. Já em Engenheiro Goulart, o embarque acontece na Avenida Assis Ribeiro, a cerca de 20 metros do acesso à passarela. O desembarque acontece na mesma avenida, porém do lado oposto, em frente ao acesso à passarela.

Para que o passageiro possa utilizar os ônibus do PAESE é necessária a retirada de uma senha antes da saída de ambas as estações. Ela deverá ser apresentada no ônibus e na estação de destino, para que ele possa prosseguir viagem.

O trecho entre as duas estações deve ser realizado em 25 minutos, em média. Entre 04h e 06h e após as 21h serão oferecidos 28 ônibus, e entre 06h e 21h serão 32 veículos.

A CPTM diz que as interdições são necessárias para que a CPTM realize obras de demolição e reconstrução de via, descarga de brita, correção geométrica e substituição dos trilhos, além de solda e limpeza de faixa.

EXPRESSO AEROPORTO:

O Expresso Aeroporto, que liga as Estações Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos, também não funciona. O passageiro com destino ao aeroporto deve utilizar a Linha 13-Jade, embarcando diretamente na Estação Engenheiro Goulart.

SERVIÇO 710:

O Serviço 710, que une as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), fica suspenso em todo este domingo, 22 de outubro de 2023.

Além disso, a Estação Prefeito Saladino fica fechada.

Os passageiros das linhas 7 e 10 precisam trocar de trens na estação Palmeiras-Barra Funda.

A suspensão do serviço ocorre para a realização de obras nos trilhos, com trabalhos em Aparelho de Mudança de Via e socaria mecanizada, segundo a CPTM.

De acordo com a estatal, os trens da Linha 7-Rubi chegam e saem da Estação Palmeiras-Barra Funda pelas plataformas 8 e 9, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizam a plataforma 7 para embarque e desembarque.

PREFEITO SALADINO:

Os trens não param na estação prefeito Saladino, na cidade de Santo André.

A interrupção é necessária para que sejam realizadas obras de recuperação estrutural do viaduto rodoviário Presidente Castelo Branco, localizado próximo à estação da CPTM.

Desta forma, os passageiros que querem embarcar em Prefeito Saladino com destino a Rio Grande da Serra devem retornar para a Estação Utinga e embarcar na plataforma oposta. Já quem deseja desembarcar nesta estação deve seguir até a Estação Santo André e retornar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes