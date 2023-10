Agência de Transporte Coletivo de Palmas lança edital de locação de ônibus adaptados para pessoas com deficiência

Propostas podem ser encaminhadas até 3 de novembro e informações sobre o texto do chamamento público obtidas por telefone ou e-mail

PAULO REDA

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), no Tocantins, publicou edital para credenciamento de empresas especializadas na locação de até cem ônibus coletivos urbanos seminovos ou novos adaptados para o atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O chamamento público estabelece que os veículos disponibilizados devem ter sido fabricados a partir de 2019, com quilometragem livre e sem motoristas. Além disso, os ônibus precisam ter motor a diesel e ar condicionado.

As propostas podem ser encaminhadas à ATCP no período entre hoje, dia 20 de outubro, e 3 de novembro, no horário das 13h às 19h, em dias úteis, na sede da agência, localizada à Quadra ACSO I, Avenida LO1, Conjunto 04, Lote 04, Plano Diretor Sul. O texto do edital está disponível no endereço digital http://prodata.palmas.to.gov.br:8080/sig/app.html#/transparencia/licitacoes-transparencia/ e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 99285-2835, das 13h às 19h em dias úteis, ou pelo e-mail atcp.palmas@gmail.com.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte