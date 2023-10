VÍDEO: Ônibus articulado colide com carro na Avenida Santo Amaro e duas pessoas ficam feridas na manhã desta quarta (18)

Acidente aconteceu próximo ao cruzamento com a Rua São Sebastião, no sentido Bairro; vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Alvorada Moema

ARTHUR FERRARI

Um ônibus articulado do sistema municipal de São Paulo colidiu com um carro e acabou atingindo um poste na Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Rua São Sebastião, no sentido Bairro, na manhã desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, por volta das 5h35.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. As mulheres foram socorridas em estado estável para o Pronto Socorro Alvorada Moema.

O acidente bloqueia duas faixas da direita e a calçada.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais na capital, que disse por meio de nota que seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência que envolveu o ônibus da linha 6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira, da empresa Campo Belo.

Segundo a gerenciadora, as linhas 5318/10 Chácara Santana – Praça da Sé e 675A/10 Pq. Santo Antônio – Metrô São Judas operam com desvios no sentido bairro.

Confira os desvios:

Normal pela Avenida Vereador José Diniz, Rua Américo Brasiliense, Rua José Vicente Cavalheiro, Rua Alexandre Dumas, prosseguindo normalmente.

Veja nota da SPTrans:

“A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 7 1128, da linha 6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira, da Campo Belo, que foi às 5h35 desta quarta-feira (18), na Av. Santo Amaro X Rua São Sebastião, Santo Amaro, no sentido bairro.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte