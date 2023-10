Transporte coletivo em Porto Velho (RO) agora tem novas linhas para atender a Zona Sul

Ônibus novos já estão em circulação

MICHELLE SOUZA

Cinco novas linhas de ônibus do transporte coletivo começaram a circular em Porto Velho, Rondônia. Segundo a prefeitura, o objetivo das novas linhas é reforçar o atendimento à Zona Sul da cidade.

As novas linhas implementadas foram:

Guaporé 221, Interbairros 030, Interbairros 040, Grande Circular A e Grande Circular B – via Porto Velho Shopping.

Antes, quatro linhas atendiam essa região da cidade, Norte Sul, Cohab Floresta, Novo Horizonte e Cidade Nova. As linhas Interbairros devem percorrer partes das outras zonas da cidade, apesar do foco ser a região sul.

De acordo com a Semtran (Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte), a Zona Leste deve ser a próxima a receber melhorias, por causa do aumento no número de passageiros e a entrega de casas populares na região.

A linha Alphaville 310 foi desmembrada e deve passar a ter ônibus próprio, enquanto a linha Nova Esperança 313 passou a ter dois veículos, na região norte.

Para mais informações sobre as mudanças e os itinerários dos ônibus, é só acessar o site da Semtran ou no do Consórcio COMPVH. No site da empresa também é possível fazer a recarga do ComCard. O transporte coletivo de Porto Velho também está em no aplicativo CittaMobi, que mostra as rotas e os horários dos ônibus em cada ponto.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte