Período de fiscalização educativa nos corredores exclusivos para ônibus em Cuiabá (MT) chega ao fim

Motoristas e motociclistas que circularem nas faixas durante os horários de pico serão multados

ARTHUR FERRARI

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá (MT) anunciou o encerramento do período de fiscalização educativa de 15 dias nas faixas exclusivas para ônibus. A partir de segunda-feira (16), motoristas e motociclistas flagrados circulando nos corredores de transporte durante os horários de pico estarão sujeitos a autuações.

As faixas exclusivas para ônibus têm funcionamento restrito aos horários de pico, de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h e das 17h às 19h. Nos sábados, a restrição acontece apenas durante a manhã, das 6h às 8h, permitindo a circulação de veículos de passeio durante a tarde. Nos domingos, a circulação estará livre para veículos de passeio durante todo o dia.

Atualmente, Cuiabá conta com corredores exclusivos nas principais avenidas da cidade, incluindo a Avenida Getúlio Vargas, Isaac Póvoas, Generoso Ponce, Tenente Coronel Duarte (Prainha), Historiador Rubens de Mendonça (conhecida como CPA) e General Valle.

De acordo com a prefeitura, a medida visa aprimorar a mobilidade urbana na cidade, garantindo uma circulação mais eficiente para os ônibus que compõem o sistema de transporte público. Os corredores agilizam o deslocamento dos coletivos nos momentos de maior demanda, reduzindo os congestionamentos e melhorando a qualidade do serviço oferecido à população.

Cuiabá ainda terá novas faixas para ônibus em outras avenidas, confira:

Avenida Djalma Ferreira de Souza – conectando-se à Avenida Deputado Milton Figueiredo (Morada do Ouro), próximo ao Massairo Okamura, até a Avenida do CPA. Avenida Dante Martins de Oliveira (antiga Avenida dos Trabalhadores) – do contorno da Avenida Professora Edna Affi (das Torres) até a Miguel Sutil. Avenida José Monteiro de Figueiredo, conhecida como “Lavapés” – abrangendo o trecho próximo ao restaurante Choppão até o Talavera Bar (Santa Rosa), nos dois sentidos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte