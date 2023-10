Município de Canos (RS) ganha duas novas linhas de ônibus que irão circular no período da madrugada

Coletivos dão início às operações na sexta-feira (19)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta sexta-feira, 19 de outubro de 2023, o sistema de transporte coletivo de Canoas, no Rio Grande do Sul, ganha duas novas linhas de ônibus do projeto Corujão.

Os itinerários serão administrados pela empresa Sogal, que terá os coletivos em operação a partir do fim da noite de sexta-feira e nas madrugadas de sábado e domingo, com o valor da tarifa estabelecido em R$ 4,80.

Confira a operação das novas linhas:

A linha Corujão 1 (Guajuviras/A.J.Renner) começa a circular a partir das 23h30 e prossegue atendendo uma rota de 14,3 quilômetros com horários às 0h30, 1h30 e 2h30. O ponto de partida será o Terminal Jardim do Lago, passando pelas ruas Sezefredo Azambuja Vieira, Liberdade, Dona Rafaela, novamente pela Sezefredo Azambuja Vieira, Dr. Severo da Silveira, Walter Spiess, Açucena, Boqueirão, Esperança (Lateral), rua 119, 17 de Abril, Boqueirão, A.J. Renner, voltando pela Sezefredo Azambuja Vieira, com destino ao Terminal Jardim do Lago.

Já a linha Corujão II (Mathias Velho/Vila Cerne) circulará nos horários da meia-noite, 1h, 2h e 3h. O roteiro de 20,7 km terá a largada no Terminal DPPA, na rua Sezefredo A. Vieira, indo pela Getúlio Vargas, Major Sezefredo, Boqueirão, Rio Grande do Sul, São Sepé, Florianópolis, Dona Maria Isabel, Clóvis Beviláqua, República, Eça de Queirós, Maia Filho, Saldanha da Gama, Coronel Vicente, Doutor Barcelos, Getúlio Vargas, Dona Rafaela, retornando ao Terminal DPPA pela rua Sezefredo A. Vieira.

